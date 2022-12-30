Отставку мэра Алапаевска признали незаконной

Городской суд Алапаевска признал незаконной отставку мэра Сайгида Билалова.

Коммерсантъ-Урал сообщает, что, по словам Билалова, у думы не было законных оснований для удаления его с должности.

"Свое решение гордума объяснила тем, что я не работал на протяжении трех и более месяцев. Но ведь это ненормально. Как можно главе города не работать столько времени? К тому же, не было мнения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, без него нельзя рассматривать такие вопросы", - высказался градоначальник.

Решение о прекращении полномочий Сайгида Билалова гордума Алапаевска приняла 22 декабря. Депатуты объяснили это тем, что Сайгид Билалов не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения. В частности, не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский, не смог решить вопрос по своевременному содержанию автомобильных дорог и вывозе снега в зимний период 2021-2022 годов и сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья.