23 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: страница Сайгида Билалова в социальной сети &quot;ВКонтакте&quot;

Глава Алапаевска Билалов оспорит свою отставку в суде

Мэр Алапаевска Сайгид Билалов, которого на днях гордума отстранила от должности, оспорит данное решение в суде. Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на самого градоначальника, тот уже подал административный иск к городской думе.

Напомним, вчера на заседании депутаты большинством голосов приняли решение удалить главу с 22 декабря. Было также решено, что пока кресло мэра Алапаевска будет пустовать, его обязанностями займется первый замглавы города Сергей Карабатов.

В свою очередь Билалов заявил, что депутаты гордумы обвинили его в нескольких месяцах безделья, что не может соответствовать действительности.

"Свое решение гордума объяснила тем, что я не работал на протяжении трех и более месяцев. Но ведь это ненормально. Как можно главе города не работать столько времени? К тому же, не было мнения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, без него нельзя рассматривать такие вопросы",— заявил глава города.

Напомним, об отставке Билалова в своих социальных сетях сообщил депутат Сергей Подкорытов. По его словам, глава Алапаевска сорвал сроки возведения многоквартирного дома для переселенцев из ветхого жилья. Для выкупа квартир в доме из регионального бюджета было выделено 120 млн рублей. Помимо этого градоначальник Билалов не смог оперативно решить вопрос по содержанию дорог и вывозу снега в зимний период 2021-2022 годов. Он также проигнорировал решение суда, который обязал разрешить вопрос по водоснабжению п.Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в п. Асбестовский.

Теги: Алапаевск, Билалов, отставка, суд, иск, гордума



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