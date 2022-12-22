Гордума Алапаевска отправила главу города Билалова в отставку

Сайгид Билалов покинет пост главы Алапаевска. Решение об отставке приняла городская дума, сообщает в своих социальных сетях депутат Сергей Подкорытов.

"Сегодня состоялось очередное заседание Думы МО город Алапаевск. В повестке заседания Думы 12 вопросов. По вопросу об удалении главы города Алапаевска в отставку, депутаты большинством голосов приняли решение удалить главу МО город Алапаевск С. Л. Билалова в отставку. Решение вступает в силу с момента принятия", - пишет депутат.

В опубликованном Подкорытовым документе сказано, что глава Алапаевска сорвал сроки возведения многоквартирного дома для переселенцев из ветхого жилья. Для выкупа квартир в доме из регионального бюджета было выделено 120 млн рублей. Помимо этого градоначальник Билалов не смог оперативно решить вопрос по содержанию дорог и вывозу снега в зимний период 2021-2022 годов. Он также проигнорировал решение суда, который обязал разрешить вопрос по водоснабжению п.Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в п. Асбестовский.

Пока кресло мэра Алапаевска будет пустовать, его обязанностями займется первый замглавы города Сергей Карабатов.

Ранее Сайгид Билалов неоднократно пытался отправиться в зону СВО, и в спецоперации уже участвует его сын.