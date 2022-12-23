Екатеринбуржец, обвиняемый в гибели упавшей с 25-го этажа девушки, избежал колонии

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о причинении смерти девушке по неосторожности. Обвиняемый в ее гибели избежал колонии.

Напомним, на скамье подсудимых был местный житель Алексей Спирин. Все случилось 20 августа этого года, когда в Екатеринбурге шло празднование Дня города. По версии следствия, пьяный мужчина, выполняя просьбу своей знакомой, которая также была нетрезва, помогал ей забраться на ограждение общего балкона на 25-м этаже дома по улице Академика Семихатова.

Согласно материалам дела, подсаживая подругу, уралец не рассчитал силу, в результате девушка перевалилась через ограждение и упала с балкона вниз. Из-за травм, полученных при падении с огромной высоты, она погибла.

Как отмечали в Следственном комитете, изначально мужчина отрицал свою причастность к нахождению на месте происшествия. Однако после просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что он там все же был. Тогда уралец не стал отпираться и рассказал силовикам, что именно происходило.

Уголовное дело рассматривал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Сегодня, 23 декабря, был вынесен приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме этого, удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного более 520 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что фигуранту может грозить до двух лет колонии.