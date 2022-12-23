23 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге осужден "профессиональный сосед", от которого пострадал 21 человек

Суд в Екатеринбурге вынес приговор так называемому "профессиональному соседу". Ближайшие годы он проведет в колонии.
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Напомним, с 2006 по 2015 годы уралец со своим братом покупал в собственность комнаты в коммунальных квартирах. Затем братья специально создавали соседям невыносимые условия жизни, угрожая людям убийством и уничтожая их имущество. Действуя подобным образом, они вынуждали жильцов "коммуналок" продавать свои доли по явно заниженной стоимости.

Так, один из братьев демонтировал в квартире входные двери, покрасил пол и стены веществом черного цвета с резким запахом и повредил межкомнатную дверь. Также он уничтожил замки, вырезал электропроводку и повредил имущество соседа, чтобы тот продал свою жилплощадь.

Как показало расследование, всего за эти годы от преступных действий братьев пострадал 21 человек. Одного из злоумышленников удалось арестовать и впоследствии осудить на пять лет колонии, а вот второй скрылся. Лишь в марте 2022 года мужчина был задержан и заключен под стражу. Его обвинили по статьям УК РФ "Принуждение к сделке под угрозой применения насилия" и "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, своей вины уралец так и не признал. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес ему свой приговор: пять лет лишения свободы. Отбывать срок "сосед" будет в исправительной колонии общего режима.

Теги: сосед, суд, приговор, прокуратура, Екатеринбург



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