22 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Жителя Екатеринбурга обвиняют в гибели девушки, упавшей с 25-го этажа

В Екатеринбурге мужчину ждет суд за причинение смерти по неосторожности. Жертвой стала девушка.

На скамье подсудимых оказался местный житель Алексей Спирин. Все случилось 20 августа этого года, когда в Екатеринбурге шло празднование Дня города. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пьяный мужчина, выполняя просьбу своей знакомой, которая также была нетрезва, помогал ей забраться на ограждение общего балкона на 25-м этаже дома по улице Академика Семихатова.

По версии следствия, подсаживая подругу, уралец не рассчитал силу. В результате девушка перевалилась через ограждение и упала с балкона вниз. Из-за травм, полученных при падении с огромной высоты, она погибла. Сейчас расследование завершено.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, уголовное дело, о котором идет речь, находилось в производстве следственного отдела СК России по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.

следственный комитет, следователи, ск рф(2022)|Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

"Изначально обвиняемый мужчина отрицал свою причастность к нахождению на месте происшествия. Однако в ходе следственных мероприятий, в частности, просмотра записей с камер видеонаблюдения, было установлено, что он там присутствовал. После того, как ему были предъявлены изобличающие доказательства, он признал факт нахождения на месте происшествия и пояснил, что именно происходило. Смерть девушки наступила в результате неосторожных действий обвиняемого. По итогу расследования ему было предъявлено обвинение по соответствующей статье", - отметили в ведомстве.

Как добавили в УМВД по Екатеринбургу, сыщики установили личность погибшей – ею оказалась местная жительница 1996 года рождения. Кроме этого, полиция выяснила круг ее ближайшего общения. С места происшествия была изъята видеозапись и другие имеющие для выяснения всех обстоятельств объекты.

Сейчас уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд. Как сообщается в электронной картотеке суда, предварительное слушание состоится 29 ноября. Обвиняемому может грозить до двух лет колонии.

Теги: дело, девушка, падение, суд, Екатеринбург



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