Екатеринбуржец, обвиняемый в гибели упавшей с 25-го этажа девушки, не явился на суд

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу о причинении смерти девушке по неосторожности. Однако заседание сразу же пришлось отложить.

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Напомним, на скамье подсудимых оказался местный житель Алексей Спирин. Все случилось 20 августа этого года, когда в Екатеринбурге шло празднование Дня города. По версии следствия, пьяный мужчина, выполняя просьбу своей знакомой, которая также была нетрезва, помогал ей забраться на ограждение общего балкона на 25-м этаже дома по улице Академика Семихатова.

Согласно материалам дела, подсаживая подругу, уралец не рассчитал силу, в результате девушка перевалилась через ограждение и упала с балкона вниз. Из-за травм, полученных при падении с огромной высоты, она погибла.

Уголовное дело рассматривает Верх-Исетский районный суд уральской столицы. Накануне, 14 декабря, состоялось первое заседание, которое сразу было отложено. Согласно информации из электронной картотеки дел, причина заключается в неявке подсудимого на процесс.

По какой причине Спирин не явился на суд над собой, не сообщается. В самом суде Накануне.RU пообещали уточнить эту информацию.

По данным Следственного комитета, изначально обвиняемый мужчина отрицал свою причастность к нахождению на месте происшествия. Однако после просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что он там присутствовал. Тогда уралец не стал отпираться и пояснил, что именно происходило.

Следующее заседание запланировано на 23 декабря.