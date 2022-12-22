22 Декабря 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

СМИ: США опасаются из-за возможного покушения на Зеленского

Американские власти усилили меры безопасности из-за опасений по поводу возможного покушения на жизнь украинского лидера Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины. По словам собеседника, угроза исходит со стороны России, и в связи с этим высокопоставленные правительственные чиновники, а также сотрудники посольства в США не были заранее проинформированы о предстоящем визите Зеленского.

Отмечается, что украинский президент планировал свой визит несколько месяцев и что его бы не произошло, если бы не "значительное развитие отношений", в частности — согласие президента США Джо Байдена предоставить Украине системы ПВО Patriot.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в первую очередь является пиар-акцией, чтобы усилить воздействие на американский истеблишмент и общество США в целом и удержать в повестке украинскую тематику.

Теги: Зеленский, Украина, покушение



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