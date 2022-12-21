21 Декабря 2022
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Политика За рубежом Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Визит Зеленского в Вашингтон назвали пиаром

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов полагает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в первую очередь является пиар-акцией, чтобы усилить воздействие на американский истеблишмент и общество США в целом и удержать в повестке украинскую тематику.

"Я считаю, что это пиаровская акция в первую очередь, поскольку Зеленский и так находится в контакте с президентом США Джо Байденом, они всегда могут поговорить дистанционно. Тем не менее стороны сочли необходимой такую личную встречу, выступление Зеленского в Конгрессе. Мне кажется, это попытка усилить пиаровское воздействие не только на Конгресс, на вашингтонский истеблишмент, но и на американское общество в целом, поскольку оно может начать переключаться на другие проблемы, прежде всего на внутренние проблемы США, в чем, понятно, Зеленский никак не заинтересован", - сказал он ТАСС.

Он напомнил, что это первая поездка украинского президента за рубеж с момента начала специальной военной операции. Кортунов считает характерным, что Зеленский поехал в Вашингтон, а не в Париж, Берлин или Лондон. По его мнению, это говорит о том, что именно США рассматривают в Киеве как главный стратегический партнер Украины.

"Я думаю, что это, с одной стороны, желание получить дополнительное подтверждение сохранения американской поддержки и, может быть, даже расширения за счет более сложных и более современных систем вооружений, в частности, систем противоракетной, противовоздушной обороны и, возможно, не только их. А также стремление удержать Украину в виде одного из приоритетов общественных дискуссий в США, чтобы она не уходила из повестки дня. А с другой стороны - это еще и попытка продемонстрировать свою уверенность, что президент Украины может на несколько дней уехать из своей страны", - добавил аналитик.

По его мнению, речь о повышении ставок со стороны Вашингтона в вопросе помощи Украине сейчас не идет, однако поездка Зеленского все же может подстегнуть США к принятию каких-то решений, в том числе по "изменению характера американской военной помощи Киеву".

Ранее сообщалось, что Зеленский вылетел в Вашингтон, 21 декабря он выступит на сессии обеих палат и затронет вопрос помощи Киеву. Кроме того, Белый дом подтвердил, что президент Украины встретится с американским коллегой Джо Байденом, планируется обсуждение стратегической ситуации на поле боя, санкций и западной помощи Украине. В Белом доме назвали визит Владимира Зеленского в Вашингтон "сигналом" Владимиру Путину.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Вашингтон, Джо Байден



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Ранее 21.12.2022 09:46 Мск Белый дом назвал визит Зеленского в США сигналом Путину
Ранее 21.12.2022 08:02 Мск СМИ: Зеленский вылетел в Вашингтон


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