Белый дом назвал визит Зеленского в США сигналом Путину

В Белом доме назвали визит Владимира Зеленского в Вашингтон "сигналом" Владимиру Путину. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

"Речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется", - приводит слова чиновника РИА Новости.

Он заявил, что российский президент ошибся в том, что "украинцы уступят, а НАТО будет разобщена", и этот визит это продемонстрирует.

Ранее сообщалось, что Зеленский вылетел в Вашингтон, 21 декабря он выступит на сессии обеих палат и затронет вопрос помощи Киеву. Кроме того, Белый дом подтвердил, что президент Украины встретится с американским коллегой Джо Байденом, планируется обсуждение стратегической ситуации на поле боя, санкций и западной помощи Украине.