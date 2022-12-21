21 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: скриншот с youtube-трансляции

СМИ: Зеленский вылетел в Вашингтон

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский находится на пути в Вашингтон.

Ранее источник в конгрессе США заявил РИА Новости, что Зеленский 21 декабря выступит на сессии обеих палат и затронет вопрос помощи Киеву.

Также ожидается, что украинский лидер встретится с руководством Конгресса и руководителями комитетов национальной безопасности от обеих партий.

Президент США Джо Байден может принять Зеленского, передает CNN. По данным телеканала, такая встреча "прорабатывается". При этом американская администрация пока никак это не комментирует.

Как сообщалось, до 30 сентября 2023 года США может выделить Украине $37,7 млрд, если Конгресс одобрит запрос, поступивший от администрации президента Джо Байдена в ноябре. В Белом доме рассчитывают определиться с расходными статьями до конца 2022 года. При этом отмечалось, что в Конгрессе идут споры о том, стоит ли выделять эти деньги.

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