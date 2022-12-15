15 Декабря 2022
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Экономика За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

В США конгрессмены перессорились из-за выделения $37,7 млрд Украине

До 30 сентября 2023 г. Америка может выделить Украине $37,7 млрд, если Конгресс одобрит запрос, поступивший от администрации президента Джо Байдена в ноябре. В Белом доме рассчитывают определиться с расходными статьями до конца 2022 г.

США уже выделили Украине $68 млрд. Деньги, которые может получить "незалежная", Америка заимствует на внешних рынках, пишет ТАСС. Правым сторонникам бюджетной дисциплины этот подход кажется опасным. Тем не менее, шансы, что перешедшая под контроль республиканцев Палата представителей откажет Байдену, невелики.

В Конгрессе идут споры о том, стоит ли выделять эти деньги. В администрации Байдена рассчитывают, что Конгресс одобрит новые траты, доведя их общую сумму до рекордной в новейшей истории.

Теги: США, Конгресс, Украина, деньги



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