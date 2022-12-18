19 Декабря 2022
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Спорт За рубежом
Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

МИД РФ поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу

В МИД РФ поздравили сборную Аргентины с победой в чемпионате мира по футболу, передает корреспондент Накануне.RU. Текст поздравления опубликован в официальном telegram-канале ведомства.

"В России все болели за Аргентину. Так было и так будет. Потому что за друзей надо переживать, радоваться их успехам. А еще приходить на помощь в трудный час. Мы вместе справились с коронавирусом, преодолеем и другие вызовы. Россия знает, что такое победа. В спорте, в жизни, в исторической перспективе. Сегодня мы от всей души поздравляем сборную и всех аргентинцев с замечательным успехом", - говорится в сообщении.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. Их соперники в финале - французы - становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах.

Теги: МИД РФ, Аргентина, чемпионат мира по футболу



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Развитие сюжета:

Ранее 19.12.2022 00:00 Мск Путин поздравил президента Аргентины с победой футболистов на ЧМ-2022

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Ранее 18.12.2022 21:50 Мск Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла Чемпионат мира по футболу


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