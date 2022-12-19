Путин поздравил президента Аргентины с победой футболистов на ЧМ-2022

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, поздравив его с победой сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре.

"Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу", — сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон присутствовал на матче и вышел на поле поддержать игроков своей сборной после проигрыша.

В финальном матче аргентинцы обыграли команду Франции в послематчевой серии пенальти.

Основное время решающей встречи на стадионе "Лусаил Айконик" завершились со счётом 2:2. В дополнительное время команды обменялись забитыми голами. У южноамериканцев дубль на счету Лионеля Месси, ещё один гол забил Анхель Ди Мария. У европейцев все три гола забил Килиан Мбаппе. В серии 11-метровых ударов сильнее оказалась Аргентина — 4:2.