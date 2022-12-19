Путин поздравил президента Аргентины с победой футболистов на ЧМ-2022

19 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Путин поздравил президента Аргентины с победой футболистов на ЧМ-2022

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом, поздравив его с победой сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре.

"Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу", — сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон присутствовал на матче и вышел на поле поддержать игроков своей сборной после проигрыша.

В финальном матче аргентинцы обыграли команду Франции в послематчевой серии пенальти.

Основное время решающей встречи на стадионе "Лусаил Айконик" завершились со счётом 2:2. В дополнительное время команды обменялись забитыми голами. У южноамериканцев дубль на счету Лионеля Месси, ещё один гол забил Анхель Ди Мария. У европейцев все три гола забил Килиан Мбаппе. В серии 11-метровых ударов сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Теги: Путин, Аргентина, футбол, ЧМ-2022



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2022 21:54 Мск МИД РФ поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу
Ранее 18.12.2022 21:50 Мск Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла Чемпионат мира по футболу


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети