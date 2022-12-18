Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла Чемпионат мира по футболу

Сборная Аргентины выиграла Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

В финальном матче аргентинцы обыграли команду Франции в послематчевой серии пенальти.

Основное время решающей встречи на стадионе "Лусаил Айконик" завершились со счётом 2:2. В дополнительное время команды обменялись забитыми голами. У южноамериканцев дубль на счету Лионеля Месси, ещё один гол забил Анхель Ди Мария. У европейцев все три гола забил Килиан Мбаппе. В серии 11-метровых ударов сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала Чемпионом мира по футболу. Ранее они побеждали в 1978 и 1986 годах. В 1930, 1990 и 2014 годах команда из Южной Америки доходила до финала. Один из лучших футболистов за всю историю, 35-летний Месси, выиграл ЧМ с пятого раза (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 гг.).