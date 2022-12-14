14 Декабря 2022
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Политика Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Регионы запрещают использование и продажу пиротехники на Новый год

Ряд субъектов России отказываются не только от дорогостоящих салютов, но и запрещают использование и продажу пиротехники.

Так, глава Курской области Роман Старовойт не только запретил продажу фейерверков с 12 декабря и до конца января, но и запретил их запуск. "Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется желтый уровень террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области", – заявил глава региона в Telegram.

Без запуска даже частных салютов останутся и жители Белгородской области: в регионе из-за желтого уровня террористической опасности еще с 11 апреля запрещено использование фейерверков. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, по поводу механики запрета на продажу пиротехники местные власти принимают решение: "Сейчас прорабатываем законность этого решения. Если будет такая возможность, будем такое решение принимать", сообщают "Ведомости".

Ранее губернатор Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов Челябинской области проводить мероприятия по празднованию Нового года сдержанно и оказаться от салютов.

Теги: пиротехника, Новый год



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