СМИ: каждый третий регион отказался от новогодних салютов

Как минимум три десятка российских субъектов отказались от официальных салютов в новогоднюю ночь.

Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях жителям запретили любое использование пиротехники. В Москве и Санкт-Петербурге, по информации МЧС и городских властей, ограничений на запуск салютов и петард не вводилось. По словам экспертов, при их неправильном использовании можно получить серьезные травмы, заработать административный штраф и даже понести уголовную ответственность.

Чтобы этого избежать, следует покупать пиротехнику только в официальных магазинах и запускать ее в удалении от жилых домов.

Несмотря на это, в преддверии Нового года россияне начали активно запасаться фейерверками. По данным ресурса "Чек Индекс", с начала декабря салютов и петард было куплено на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. Самыми популярными видами пиротехники оказались изделия на 10–20 залпов, петарды в коробках по 40–60 штук и бенгальские свечи.

Замначальника ГУ МЧС РФ по Москве Александр Бобров заявил, что можно запускать салюты только до 23:00 из-за закона "О тишине". За нарушение грозит административная ответственность: гражданам — штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностным лицам — от 4 тыс. до 8 тыс. руб., а юридическим лицам — от 40 тыс. до 80 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее губернатор Алексей Текслер призвал глав муниципалитетов Челябинской области проводить мероприятия по празднованию Нового года сдержанно и оказаться от салютов.