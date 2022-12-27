27 Декабря 2022
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Общество Крым
Фото: Накануне.RU

В Севастополе рекомендовали жителям не пугать соседей фейерверками в Новый год

Жителям Севастополя лучше отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь и праздничные дни.

"Давайте не будем понапрасну пугать своих соседей и откажемся от запуска фейерверков в это время. А все имеющиеся салюты запустим все вместе в День Победы в специальной военной операции", — сообщил в Telegram глава города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства.

По его словам, запретить продажу пиротехнических изделий власти не могут, но гражданам рекомендуют отказаться от запуска, чтобы не "оказаться в не очень приятной ситуации в новогоднюю ночь", так как многие в настоящее время тревожно воспринимают любые громкие звуки.

Тем временем, согласно сайту главы Крыма Сергея Аксенова, в ночь с 31 декабря на 1 января в республике запуск салютов разрешен. С конца августа в регионе действует запрет на использование пиротехники, однако для Нового года власти сделали исключение.

Напомним, как минимум три десятка российских субъектов отказались от официальных салютов в новогоднюю ночь.

Теги: Севастополь, Крым, фейерверк



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Ранее 22.12.2022 05:03 Мск СМИ: каждый третий регион отказался от новогодних салютов
Ранее 14.12.2022 03:05 Мск Регионы запрещают использование и продажу пиротехники на Новый год
Ранее 09.12.2022 08:11 Мск Текслер призвал глав отказаться от проведения новогодних салютов


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