В Севастополе рекомендовали жителям не пугать соседей фейерверками в Новый год

Жителям Севастополя лучше отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь и праздничные дни.

"Давайте не будем понапрасну пугать своих соседей и откажемся от запуска фейерверков в это время. А все имеющиеся салюты запустим все вместе в День Победы в специальной военной операции", — сообщил в Telegram глава города Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства.

По его словам, запретить продажу пиротехнических изделий власти не могут, но гражданам рекомендуют отказаться от запуска, чтобы не "оказаться в не очень приятной ситуации в новогоднюю ночь", так как многие в настоящее время тревожно воспринимают любые громкие звуки.

Тем временем, согласно сайту главы Крыма Сергея Аксенова, в ночь с 31 декабря на 1 января в республике запуск салютов разрешен. С конца августа в регионе действует запрет на использование пиротехники, однако для Нового года власти сделали исключение.

Напомним, как минимум три десятка российских субъектов отказались от официальных салютов в новогоднюю ночь.