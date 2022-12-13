13 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме хотят запретить СМИ использовать вульгаризмы и непристойности в эфире

В Госдуме сегодня в первом чтении приняли правительственный закон о чистоте русского языка. А депутаты уже готовы ужесточать его ко второму чтению.
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Так, комитет Госдумы по культуре в ходе обсуждения нового законопроекта об ограничении использования иностранных слов в русском языке предложил взять под контроль также русский язык в СМИ и рекламе.

"Мы считаем, что необходимо внести корреспондирующие нормы — например, в Закон о СМИ, — <...> чтобы все эти безграмотные ударения, чудовищные склонения числительных, вульгаризмы, чуть ли не непристойности в эфире, чтобы они прекратили считаться авторской манерой и авторской стилистикой", — сказала на заседании Госдумы председатель комитета по культуре Елена Ямпольская.

Депутат считает, что ко второму чтению будут проведены границы: когда обязательно соблюдать чистоту языка, а когда допустимы "послабления". Отдельно будут обсуждать рекламу и возможность использования в ней англицизмов и транслита.

Примечательно, что сейчас значительная часть федеральных телеканаловудерживает внимание зрителей шоу с использованием в том числе вульгаризмов. А некоторые министры, например, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, ставят ударения неправильно. Неизвестно, будут ли таких чиновников и журналистов наказывать.

Теги: госдума, елена ямпольская, вульгаризмы, сми, журналисты



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