25 Октября 2022
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Общество В России
Фото: скриншот из передачи &quot;Соловьев Live&quot;

"Скоты, бесы, сатанинские выродки": Соловьеву снова не угодили жители Екатеринбурга

В сети обсуждают новое резкое высказывание телеведущего Владимира Соловьева о жителях Екатеринбурга. В своей передаче "Полный контакт" на "Соловьев Live" он раскритиковал жителей уральской столицы. Точнее, как можно понять из его пассажа, ту часть горожан, которая была против строительства храма на месте сквера у театра драмы. Но также, судя по всему, обращение относится и к части населения, которую Соловьев считает консервативной, но миролюбивой.

"Давайте, мрази, сатанисты, люблю я вас выводить на чистую воду. Когда я говорил Екатеринбургу, когда я говорил, что бесы у вас ходят, когда вы не смотрели правде в глаза. Когда вы пытались защищать и говорить "Владимир Рудольфович, ну зачем Вы так?", в суд на меня подавать. Кто из вас скакал, сволочей? И не хотел, чтобы был храм. Теперь что вы скажете, сатанинские выродки?!" – ругается Соловьев.

Далее он спрашивает жителей Екатеринбурга, как они посмотрят в глаза "ребятам с Уралвагонзавода, с УГМК, со многих других заводов". "Вы, прыгавшие скоты, бесы! Как вы теперь будете реагировать? Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье! Вот идите теперь на свое капище в "Ельцин-центр". И власть ваша пусть, наконец, определится с кем она… Депутаты у вас там всякие письма писали… Где сейчас этот подонок?", - сердится Соловьев.

А затем призывает: "Город… Древний город, славный. Встань и опомнись!".  

Теги: владимир соловьев, екатеринбург, критика, бесы



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