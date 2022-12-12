Свердловский омбудсмен опровергла смерть пятого мобилизованного в Елани

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова опровергла пятую смерть мобилизованного в учебном центре в Елани.

Напомним, недавно свердловский депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что в Елани скончался еще один мобилизованный. По словам Иванова, якобы мужчина был пьян и захлебнулся рвотными массами, а трагедия произошла еще три недели назад.

Как рассказала Татьяна Мерзлякова на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, за все время, прошедшее с начала мобилизации, в учебном центре в Елани скончались четыре человека. По ее словам, эту информацию подтвердили и в военной прокуратуре.

"Последний случай, о котором говорили – его не было в Елани. Возможно, речь идет о чебаркульском, или о мальчике из Миасса. Но это не Елань. И когда все дружно написали, что это Елань, я позвонила прокурору гарнизона. В Елани пятый, к счастью, не погиб", - рассказала свердловский омбудсмен.

По словам Мерзляковой, каждый случай смерти мобилизованных в учебном центре расследуют.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области заявляла, что в ходе мобилизации был допущен "большой перегруз Елани".