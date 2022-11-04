Винницкие областные власти решили призвать Киев запретить УПЦ

В Винницком облсовете рассмотрели обращение к президенту и Раде с требованием запретить УПЦ. Об этом сообщается на страницах совета в соцсетях.

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Заседала постоянная комиссия по образованию, религии, культуре, молодежи и спорту. Она приняла решение вынести этот вопрос на облсовет ради "безопасности Украины", так как УПЦ будто бы "обосновывает и поддерживает войну" против Украины. Духовенство УПЦ обвиняют в "антиукраинской позиции". Проект обращения в Раду рассмотрят на ближайшем заседании облсовета.

На официальном сайте Винницкой епархии УПЦ недовольны обвинениями режима в связях с Москвой и напоминают, что УПЦ не имеет в своем названии упоминания о патриархии. Отмечается, что священнослужители и верующие УПЦ являются гражданами Украины, массово помогают ВСУ и выступают против "агрессии России".

Епархия заверяет, что Россия для УПЦ - враг. И власти должны это наконец увидеть.

Напомним, 27 мая УПЦ на собрании духовенства приняла сомнительные с точки зрения легитимности изменения в свой устав, объявив "о полной самостоятельности и независимости". Ряд епархий не признали это решение. В РПЦ заявили о том, что УПЦ оказалась в заложниках режима.