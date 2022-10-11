В ООН заметили притеснение канонической УПЦ на Украине

В ООН отметили, что каноническая УПЦ на Украине сталкивается с давлением властей. Об этом говорится в новом докладе организации.

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Отмечается, что уже в семи городах Киевской, Сумской и Львовской областей местные власти публично запретили деятельность УПЦ на время военного положения, однако никакого обоснования запрета не было представлено.

"Такое неблагоприятное отношение к УПЦ может составлять дискриминационное мероприятие по признаку вероисповедания или принадлежности к определенной религиозной группе", - говорится в докладе.

В УПЦ ранее назвали свое преследование незаконным, преступным и разжигающим вражду среди населения по религиозному признаку.

Режим ссылается на то, что УПЦ якобы руководят из Москвы. При этом все священнослужители УПЦ являются гражданами Украины, а в устав УПЦ даже внесено, что она полностью самостоятельна и независима. Политика давления направлена на склонение к расколу, так как ни духовенство, ни миряне УПЦ добровольно в раскол не уходят даже после создания Фанаром раскольнической "единой поместной церкви".

В ООН заверяют, что проявления ненависти, агрессии и дискриминации в отношении УПЦ являются предметом мониторинга на международном уровне и в дальнейшем будут вызывать реакцию международного сообщества.