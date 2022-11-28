28 Ноября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: dumahmao.ru

Депутат думы Югры объяснил, зачем "смотрел" в микрофон на заседании

Депутат думы Югры Ринат Айсин объяснил, зачем он "смотрел" в свой микрофон на заседании парламента, состоявшемся 24 ноября.

"Все мы люди. Задумался я. Есть люди, которые держат себя в руках. Есть люди, которые творчески к мыслительному процессу подходят. Мысль у меня ушла, улетела, и вот такое произошло. Это еще раз доказывает, что я такой же человек, как и все. Если бы докладывал заместитель губернатора по теме бюджета округа, то понятно, а здесь у нас было награждение человека, и мой коллега подчеркнул свою поддержку этого вопроса. Я задумался, а когда человек задумывается, много вещей забавных делает. В интернете много таких видео гуляет. Это нормально", - цитирует политика портал Neft.

Напомним, в сети появился короткий видеофрагмент выступления депутата думы Михаила Сердюка, который объясняет, почему митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу следует присвоить звание "Почетный гражданин Югры". Сидящий через кресло от Сердюка Айсин почему-то "использует" свой микрофон как микроскоп.


Начал Айсин "смотреть" в 12:32, закончил - в 12:46

Теги: Ринат Айсин, дума Югры, депутат



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