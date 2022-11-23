23 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Хинштейн – о запрете ЛГБТ-контента: "Есть риски "вольного толкования" новых норм"

Мнение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят такие площадки как Ozon, "Авито", "Яндекс, Wildberries и т.д.) оказалось более весомым для IT-комитета Госдумы, чем журналистского сообщества и Российского книжного союза.

Ранее все они высказывали обеспокоенность в связи с формулировками нового законопроекта о запрете ЛГБТ-контента. Но если книготорговцам посоветовали правильно расставлять книги в магазинах, а журналистам – отказаться от использования в своих сюжетах того или иного контента (что, вообще-то, можно трактовать как цензуру), то по запросу АКИТ в комитете ГД по информполитике решили провести встречу с разъяснениями.

"Бизнес тревожит одна из норм нашего закона о запрете пропаганды ЛГБТ, которая запрещает продажу товаров, если они содержат информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. В первую очередь это касается книг, но не только", - сообщил в своем Telegram-канале глава IT-комитета Александр Хинштейн.

Он добавил, что "если ЛГБТ-книги будут запрещены к продаже в магазинах, но останутся на электронных площадках - грош цена нашим усилиям".

"В то же время, действительно, есть риски "вольного толкования" новых норм контролирующими органами", - соглашается Хинштейн.

Он обещал провести еще одну встречу с бизнесом с участием Роскомнадзора, Роспотребнадзора и Минкультуры. "Будем также просить эти структуры подготовить необходимые письменные разъяснения. И, конечно, ход реализации закона будем держать под постоянным контролем", - заверил "единоросс".

Теги: лгбт-контент, александр хинштейн, онлайн-торговля



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