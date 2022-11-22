Тюменский депутат назвал расстрел российских военнопленных преступлением "пособников укровермахта"

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка в своем telegram-канале назвал солдат ВСУ "бандитами" и потребовал наказания для украинских националистов, расстрелявших российских военнопленных, передает корреспондент Накануне.RU.

"Умышленное убийство безоружных пленных является зверским военным преступлением пособников укровермахта. Это грубейшее нарушение международного гуманитарного права, наглое игнорирование правил обращения с военнопленными. Бандиты 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ не должны оставаться безнаказанными. Сегодня на пленарном заседании Госдумы мы призывали парламенты государств мира осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности исполнителей убийства и их покровителей. Постановление с таким заявлением приняли единогласно. Мы в очередной раз предлагаем коллективному Западу отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности сегодняшней Украины, предводители которой своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе", - говорится в сообщении.

Напомним, Госдума приняла заявление в связи с расстрелом военнопленных. Документ был внесен на рассмотрение палаты думскими комитетами по обороне и по международным делам. Парламентарии выразили уверенность в том, что "кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных". В Госдуме напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права.

Ранее в социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом за расстрел пленных российских солдат.