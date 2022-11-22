22 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума призвала парламенты мира осудить расстрел российских пленных боевиками ВСУ

Госдума приняла заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Документ был внесен на рассмотрение палаты думскими комитетами по обороне и по международным делам, сообщает пресс-служба ГД.

"Депутаты призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности исполнителей бесчеловечного убийства и их покровителей", – указано в заявлении.

Парламентарии выразили уверенность в том, что "кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных".

В Госдуме напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права.

Ранее в социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом за расстрел пленных российских солдат.

Теги: госдума, военнопленные, расстрел



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