Зеленский должен предстать перед трибуналом после расстрела российских военных, - Володин

Президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом за расстрел пленных российских солдат, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих - лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты ", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства.

Спикер также подчеркнул, что главы стран Европы до сих пор не осудили эти преступления. Он напомнил, что такое же молчание в 30-х годах ХХ века привело к созданию фашистского государства.

Ранее в социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен на территории ЛНР. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

МИД России призвал международные организации осудить расстрел военнослужащими Украины российских пленных.

Киевские власти заявили, что проведут расследование, пишет Regnum.