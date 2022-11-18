МИД РФ: С США не о чем говорить по Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что России не о чем говорить с США по украинскому вопросу.

По его словам, диалога с американцами по Украине сейчас просто не может быть, учитывая радикально противоположные позиции.

"Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это всё в жанре взаимного направления сигналов", - цитирует РИА Новости замминистра.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что США настроены на переговоры по Украине.

Он опроверг информацию СМИ том, что Госдеп якобы тайно готовит почву для возможных мирных переговоров между Россией и Украиной.