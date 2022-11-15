Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине.

Глава МИД России дал пресс-конференцию на саммите G20 на Бали, в ходе которой опроверг информацию СМИ том, что Госдеп якобы тайно готовит почву для возможных мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Насчет сообщений о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят - эти слухи постоянно всплывают и так же, с таким же успехом исчезают. Мы на это уже не реагируем", - заявил министр.

По словам Лаврова, Россия не отказывается от переговоров с Киевом. "Если кто и отказывается - так это Украина. И чем дольше она будет отказываться, тем труднее будет договориться", - сказал он.

Глава МИД РФ назвал риторику Владимира Зеленского русофобской и агрессивной, а его требования для проведения переговоров - неадекватными.

По мнению Лаврова, из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает.