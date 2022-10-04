Рамзана Кадырова наградили Звездой Героя ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что наградил Рамзана Кадырова Звездой Героя ДНР, передает корреспондент Накануне.RU.

Также глава ДНР сообщил, что получил высшую награду Чеченской Республики.

"С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой Народной Республики. Большая честь для меня получить высшую награду Чеченской Республики – Орден Кадырова. Между Донецкой Народной Республикой и Чеченской Республикой установились тесные братские взаимоотношения, которые, уверен, будут только укрепляться", - подчеркнул Пушилин.