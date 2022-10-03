Премьер Финляндии поддержала идею возведения забора на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала планы пограничной службы республики по возведению ограждений на некоторых участках границы с Россией, сообщает ТАСС.

"Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются", - заявила премьер. Марин также отметила, что "речь идет не о быстром процессе" и на возведение ограждений потребуется "несколько лет".

По мнению премьера, строительство забора не будет сопряжено с усилением напряженности в отношениях между Финляндией и Россией.

"Европа находится в состоянии войны. Трудно представить еще более напряженную ситуацию", - считает она.

Напомним, республика может построить забор в юго-восточной части границы с Россией в ближайшие два - три года. Планируется оградить только 10-20% границы протяженностью 1 300 км.