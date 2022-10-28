Тревогу испытывают 63% россиян, число спокойных граждан снижается

Тревожность россиян снова резко растет. Если на прошлой неделе число граждан, описывающих свое состояние как тревожное, составляло 56%, то теперь уже 63%. Максимума этот показатель достигал в первую неделю после объявления мобилизации – тогда тревожных было 70%.

Пропорционально уменьшается число спокойных граждан. На прошлой неделе себя к таковым относили 38% опрошенных, сейчас – только 33%. Это данные опроса "ФОМнибус" "Фонда "Общественное мнение".

По данным Центра развития перспективных технологий, с начала года траты россиян на антидепрессанты выросли на 70%. За девять месяцев с начала 2022 года соотечественники купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов.