Больше половины россиян находятся в тревожном состоянии - опрос

Россияне немного успокоились за последнюю неделю, тем не менее, уровень их тревожности все равно значительно превышает тот, что был до объявления мобилизации. Об этом свидетельствуют данные опроса "Фонда "Общественное мнение".

За неделю уровень граждан, характеризующих свое состояние как тревожное, снизилось с 67% до 56%. Максимальное количество встревоженных социологи фиксировали 2 октября – спустя полторы недели после объявления мобилизации. Тогда 70% россиян называли свое состояние тревожным. До мобилизации тревожных было 35%.

На 10% выросло число граждан, оценивающих свое настроение как спокойное. Теперь таковых 38%, но это все равно меньше, чем до мобилизации (тогда было 57%).

Также постепенно растет число россиян, которые не знают, как оценить свое состояние – их 6%.