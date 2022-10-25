25 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский снова призвал Израиль дать оружие и обвинил в нейтралитете

Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он - с Россией или Украиной и "демократическим миром". Он сказал об этом, выступая накануне по видеосвязи на проходящей в Израиле конференции Haaretz Democratic Summit.
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Он также заявил, что Россия будто бы содействует иранской ядерной программе, то есть помогает злейшему врагу Израиля обрести ядерное оружие в обмен на иранские беспилотники, о которых пишут в западных СМИ. И поэтому Израиль не имеет права оставаться в стороне. При этом Зеленский обвинил Израиль в том, что он еще в 2014 году принял решение не ссориться с Москвой.

На днях Израиль официально отказался поставлять оружие Киеву. Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук заявил, что после этого он "глубоко разочаровался" в Израиле.

Накануне министерство обороны Израиля снова подтвердило, что страна не будет поставлять Киеву оружие. Ранее бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что любое израильское оружие, предоставленное Украине, может оказаться в руках Ирана.

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский сказал, что ни одно израильское правительство не возьмет на себя ответственность за переход "красных линий" в отношениях с Россией. А поставки оружия будут именyо этим. Ведь страна находится во враждебном окружении, рассчитывая в основном только на свои силы.

"Поэтому Израиль действует, не выходя за те красные линии, которые могут привести к ухудшению ситуации в области безопасности Израиля, а в перспективе могут привести к войне. На это ни одно израильское правительство не пойдет. Россия играет важную роль в нашем регионе не первый год, особенно после 2015 года, когда появился российский контингент практически на наших границах в Сирии. Израиль обязан считаться с этим фактором в ближневосточной политике. Между Израилем и Россией многослойные, многоплановые связи. В России очень большая еврейская община, порядка 600 тысяч человек. Мы не можем не принимать в расчет благополучие этой общины, когда принимаем те или иные решения в отношении России", – подчеркнул Бродский на киевском радио.

Украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленский фактически пошел на шантаж Израиля, угрожая вычеркнуть страну из числа демократических. В израильских СМИ многочисленны недовольные комментарии заявлениями Зеленского.

Теги: Украина, Израиль, оружие, Владимир Зеленский



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