Израиль не будет поставлять Украине вооружения

Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, заявил министр обороны страны Бени Ганц.

Ранее источник в службах безопасности Израиля сказал, что "не верит, что такой шаг (поставка Украине израильской ПВО) будет реализован в ближайшее время, несмотря на понимание Израилем положения украинцев и желание помочь". Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне украинский МИД заявил, что Украина официально запросит у Израиля передать ей системы ПВО.

В то же время израильская газета "Гаарец" сообщила, что Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым.