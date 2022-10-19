19 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: arab.com.ua

Израиль не будет поставлять Украине вооружения

Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, заявил министр обороны страны Бени Ганц.

Ранее источник в службах безопасности Израиля сказал, что "не верит, что такой шаг (поставка Украине израильской ПВО) будет реализован в ближайшее время, несмотря на понимание Израилем положения украинцев и желание помочь". Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне украинский МИД заявил, что Украина официально запросит у Израиля передать ей системы ПВО.

В то же время израильская газета "Гаарец" сообщила, что Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым.

Теги: израиль, украина, вооружения



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