Посол Украины "глубоко разочаровался" в Израиле за отказ предоставлять оружие

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук заявил, что он "глубоко разочаровался" в Израиле после отказа предоставлять Киеву оружие. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Израиль официально ответил отказом на просьбу Украины о поставках систем ПВО и другого оружия. Об этом заявил министр обороны страны Бени Ганц.

"Я министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине", - заявил Ганц.

Накануне, на фоне сообщений о поставках иранских беспилотников России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что "больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте". То есть призвал открыто принять сторону Украины, так как Иран является врагом Израиля и помогает России.

Однако позже МИД Израиля заявил, что слова Шая являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Израиля. Бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что любое израильское оружие, предоставленное Украине, может оказаться в руках Ирана.

На днях киевский министр обороны Алексей Резников посетовал, что Израиль не торопится помогать Киеву.

"Насколько я понимаю, в Израиле пока что, к сожалению, мы не видим готовности принять такое политическое решение. Пока что мы не можем говорить оптимистически, что завтра мы получим ПВО от Израиля… Нет, к сожалению", – сказал Резников.

При этом, по данным The New York Times, Израиль предоставляет Украине данные своей разведки по иранским беспилотникам.

Примечательно, что, по данным израильской газеты "Гаарец", Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран - Ганцем и Резниковым. В последний раз они разговаривали в апреле. Украинский источник сообщил изданию, что новый разговор изначально был запланирован на 24 августа, и с тех пор откладывался пять раз. Корнейчук считает, что теперь Резников вообще не будет говорить с Ганцем.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что военная помощь Израиля Киеву приведет к разрушению отношений между РФ и Израилем.

Украинский канал "Резидент" пишет, что Израиль отказался поставлять Украине оружие в максимально унизительной для офиса украинского президента форме. А MediaKiller пишет, что хамское поведение уже давно стало неотъемлемым элементом украинской дипломатии, как это произошло с киевским послом в Германии. Но Израиль не Германия.

"Отказ Ганца общаться с Резниковым — более чем прозрачный намек на то, что Израиль нахрапистой политики Украины в свою сторону терпеть не станет", - считает канал.