Израиль передал Украине разведданные для борьбы с БПЛА, - NYT

Израиль предоставил Украине разведданные, необходимые для борьбы с беспилотниками, сообщает газета New York Times.

Издание приводит заявление анонимного украинского чиновника. По его словам, полученная информация оказалась "полезной для того, чтобы сбивать дроны", пишет Regnum.

Ранее Израиль официально ответил отказом на просьбу Украины о поставках систем ПВО и другого оружия. Об этом заявил министр обороны страны Бени Ганц. Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук после этого заявил, что он "глубоко разочаровался" в Израиле.