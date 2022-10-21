Кадыров: Бойцы "Ахмата" захватили оборонительные укрепления ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцам батальона "Запад-Ахмат" удалось захватить инженерные оборонительные сооружения, которые долгое время удерживали ВСУ.

По его словам, спецоперация прошла успешно благодаря слаженным действим бойцов под командованием Исмаила Агуева. Было захвачено большое количество трофейного оружия и взяты в плен трое украинских военнослужащих.

"Наиболее неисправимых уничтожили", — заявил Кадыров в своем Telegram-канале. При этом глава Чечни не уточнил, где именно прошла спецоперация.

Ранее Кадыров сообщил, что батальону "Запад-Ахмат" удалось захватить "стратегические позиции" на одном из участков, включая ферму, которую не могли отбить у украинских бандформирований с 2014 года.

В начале октября Кадыров писал, что батальоны "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" "выдавливают из укрепленных позиций украинских националистов" на территории ДНР и Херсонской области.