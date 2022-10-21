21 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

Борис Джонсон имеет шансы вернуться в кресло премьер-министра Великобритании

Букмекерские конторы в Великобритании со вчерашнего дня начали принимать ставки на имя нового премьер-министра страны – после того, как действующая глава кабмина Лиз Трасс заявила об отставке. Ожидается, что новый председатель правительства определится до конца октября.

Согласно данным одной из крупнейших сетей букмекерских контор Paddy Power, максимальные шансы на победу у экс-главы Минфина страны (бывший канцлер казначейства Великобритании) Риши Сунака. Сунак был главным конкурентом Трасс полтора месяца назад, когда правящая Консервативная партия выбирала премьер-министра. По данным Sky News, Сунак уже смог заручиться 21 голосом однопартийев, которые будут делать выбор.

Впрочем, буквально в затылок Сунаку дышит экс-премьер Борис Джонсон. Согласно прогнозам Paddy Power, у непотопляемого Джонсона есть все шансы в очередной раз сесть в премьерское кресло, из которого он был вынужден ретироваться под давлением партии и общественности как раз полтора месяца назад.

Также в гонке будут участвовать лидер палаты общин и экс-министр обороны Великобритании Пенни Мордонт, а также действующий глава оборонного ведомства Бен Уоллес. В рейтинге ставок они занимают соответственно третье и четвертое места.

С начала года в Великобритании уже третий раз меняется премьер-министр. СМИ уже шутят, что новый монарх страны – король Карл III – может просто упразднить этот пост или совместить его со своим, возглавив правительство.

Теги: борис джонсон, великобритания, правительство



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