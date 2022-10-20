Трасс заявила, что подает в отставку

Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

По словам политика, она останется на своем посту, пока не будет выбран ее преемник. Выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе, уточнила Трасс.

Ранее британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики.

Стоит отметить, что сегодня — 45-й день работы Трасс на должности премьера. Напомним, о назначении Трасс премьер-министром Великобритании стало известно 5 сентября.

"Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время. Ее рейтинги одобрения упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит", - отмечал главный политический обозреватель Guardian Эндрю Ронсли.