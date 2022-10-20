Трасс заявила, что подает в отставку

20 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Keystone Press Agency / Global Look Press

Трасс заявила, что подает в отставку

Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

По словам политика, она останется на своем посту, пока не будет выбран ее преемник. Выборы нового лидера Консервативной партии пройдут на следующей неделе, уточнила Трасс.

Ранее британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики.

Стоит отметить, что сегодня — 45-й день работы Трасс на должности премьера. Напомним, о назначении Трасс премьер-министром Великобритании стало известно 5 сентября.

"Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время. Ее рейтинги одобрения упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит", - отмечал главный политический обозреватель Guardian Эндрю Ронсли.

Теги: лиз трасс, премьер-министр великобритании



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.10.2022 16:01 Мск МИД РФ – о подавшей в отставку Лиз Трасс: "Такого позора премьера Британия ещё не знала"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.10.2022 13:30 Мск Более половины британцев поддержали отставку Лиз Трасс
Ранее 10.10.2022 07:40 Мск В Великобритании заговорили об отставке Лиз Трасс
Ранее 06.09.2022 11:00 Мск Джонсон уверен, что "новое правительство поможет Великобритании преодолеть энергетический кризис"
Ранее 06.09.2022 08:46 Мск Половина британцев недовольны тем, что Трасс станет новым премьер-министром
Ранее 05.09.2022 14:45 Мск Премьер-министром Великобритании стала глава МИД Лиз Трасс
Ранее 07.07.2022 14:36 Мск Джонсон объявил, что уходит в отставку
Ранее 07.07.2022 12:54 Мск Песков: Джонсон очень нас не любит, мы его тоже
Ранее 07.07.2022 12:20 Мск Отставка Джонсона - закономерный итог британской наглости и бездарной политики, - Медведев
Ранее 07.07.2022 12:00 Мск Джонсон дискредитировал себя в глазах собственных граждан – Матвиенко
Ранее 07.07.2022 11:18 Мск Британский премьер Джонсон покидает пост
Ранее 06.07.2022 19:59 Мск В Великобритании начался "министропад": за сутки в отставку ушли более 30 членов правительства


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети