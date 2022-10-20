Польские вузы переходят на частичный дистант из-за дорогой электроэнергии

Ягеллонский университет в Польше частично переходит на дистанционное обучение из-за резкого подорожания электроэнергии.

Дистант будет планово введен пять раз до конца текущего семестра: 29-30 октября, 2-6 ноября, 17-22 декабря, 3-5 января и 7-8 января. Перед началом учебного года ректор университета Яцек Попель сообщил, что электроэнергия для вуза подорожала на 700%. То есть за год придется заплатить на 154 млн злотых, или 32 млн евро, больше. Также рассматривается возможность введения в конце семестра очного обучения только с понедельника по четверг.

Подобные меры рассматривают и другие польские вузы. А польские города отказываются от проведения концертов на Новый год, фейерверков и т.п.

Власти Польши озабочены способами экономии энергии. В сентябре премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что для экономных граждан, потребляющих энергию не больше установленного минимума, тариф заморозят на текущем уровне. Был озвучен потолок 2 тысячи киловатт-часов в год, или 166 киловатт-часов в месяц. Позже он анонсировал новую меру: за экономию на 10% к тому же периоду прошлого года будет предоставлена скидка 10%. Было заявлено о четвертом квартале 2022 года по сравнению с четвертым кварталом 2021-го. То есть в деньгах общая экономия составит не менее 20%, но для этого надо снизить потребления энергии минимум на 10%.

Ранее Польша отказалась от поставок российского угля и оплаты газа в рублях. В ответ "Газпром" приостановил экспорт газа, что спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию. Недавно в Польше торжественно открыли газопровод из Норвегии, но к снижению цен на электричество это вряд ли приведет. Норвегия, пользуясь возможностью, хорошо "нагревает руки" на проблемах Европы.

На прошлой неделе в городе Скавин неподалеку от Кракова местные власти поручили выкрутить две трети лампочек в администрации города, чтобы стать примером для других. Все госучреждения обязаны снизить потребление электричества на 10%.

В связи с резким подорожанием энергии европейцы вынуждены запасаться углем. Так, по данным исследовательского центра CBOS, 46% жителей Польши отапливают свои дома углем, но лишь немногие уверены, что угля им хватит до конца отопительного сезона. Также в Европе резко возрос спрос на дрова, что грозит вырубкой оставшихся лесов.