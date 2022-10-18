Politico: Европа готова рубить свои леса ради отказа от российского газа

Энергетический кризис знаменует наступление тяжелых времен для оставшихся лесов Европы, пишет Politico.

Из-за растущих цен на энергию страны ЕС ослабляют правила вырубки леса, разрешая рубить леса для обогрева домов. По мнению защитников природы, это катастрофа для Европы. В Greenpeace резко критикуют подобную перспективу. Еще недавно ЕС был в лидерах по "зеленой повестке", а теперь оказался от тех целей, к которым сам призывал.

"В этом году в Европе будет сожжено значительное количество древесины", — говорит участник кампании по лесным и климатическим вопросам организации Fern Мартин Пиджеон.

В Румынии, где более половины населения уже отапливает свои дома дровами, правительство ограничило цены на дрова, чтобы снизить счета за электроэнергию. По сообщениям СМИ, в Словакии уже летом был зафиксирован рост незаконных рубок леса и краж древесины. Венгрия в августе отменила запреты, защищающие заповедные леса от вырубки. Представитель Еврокомиссии заявил, что это новое венгерское законодательство "потенциально может нарушать правила ЕС" и Брюссель будет внимательно следить за Венгрией.

Латвия санкционировала вырубку молодых деревьев, а министерство окружающей среды Литвы обратилось к государственной лесной компании с просьбой увеличить вырубку. Эстонское правительство пока сопротивляется призывам промышленности увеличить лесозаготовки.

"Из-за политической нерешительности лесозаготовки в эстонских лесах не увеличились с начала военной фазы конфликта на Украине. Но, учитывая ситуацию, это было бы выгодно и необходимо", - считает генеральный директор Эстонской ассоциации лесной и деревообрабатывающей промышленности Хенрик Вялья.

В Польше известный политик Ярослав Качиньский недавно призвал людей "сжигать почти все, кроме шин и подобных вредных вещей", чтобы согреться зимой.

Экологи отмечают, что сжигание древесины еще больше загрязнит окружающую среду. Но в лесной отрасли настаивают на том, что эти опасения не обоснованы и призывают рубить леса. В Европарламенте опасаются, что печальная участь может постичь даже строго охраняемые леса.

Энергетический кризис в Европе связан с курсом на отказ от российского газа в рамках общей конфронтации с Россией.