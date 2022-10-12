В Евросоюзе заявили, что заменят российский газ альтернативными поставками

Евросоюз сумел заменить большую часть выбывшего с его рынка российского газа другими поставками, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге.

"Мы смогли заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками", - приводят ее слова РИА "Новости".

Она также заявила о сокращении потребления "голубого топлива" на 10%.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. Миллер отметил, что "Газпром" прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.

По его словам, гарантий того, что Европа переживет зиму с текущими запасами в хранилищах, нет. По пессимистическим прогнозам, к весне в ПХГ Европы останется около 5% газа.

Прежде глава "Газпрома" не исключал, что в предстоящий осенне-зимний сезон цена за тысячу кубометров газа в Европе может составить 4 тысячи долларов.