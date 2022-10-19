19 Октября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В ЗакСО внесен законопроект о компенсации мобилизованным в 100 тысяч рублей

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области внесла законопроект о компенсации мобилизованным в 100 тысяч рублей.
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Напомним, на прошлой неделе свердловские коммунисты обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением срочно принять решение о дополнительной поддержке мобилизованных и их семей. Речь идет, в том числе, о единовременной выплате в 100 тысяч рублей.

Кроме этого, в партии предлагали компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальных услуг, обеспечить питанием на льготных условиях детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и компенсировать расходы на детей, осваивающих программы дошкольного обучения в организациях Среднего Урала. Однако, как рассказал депутат ЗакСО и глава свердловских коммунистов Александр Ивачев, никакой реакции от властей на это предложение так и не последовало.

Как сообщили Накануне.RU в областном отделении КПРФ, депутаты-коммунисты разработали соответствующий законопроект. Сегодня они направили его всем фракциям ЗакСО с предложением стать соавторами.

"Предлагаемые меры назрели и требуют срочных решений!", - заявили в партии.

Ближайшее заседание областного парламента, где могут рассмотреть вопрос о поддержке семей мобилизованных уральцев, запланировано на 25 октября.

Теги: ЗакСО, мобилизованные, компенсация, проект



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