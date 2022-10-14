Депутат Госдумы раскритиковала свердловских властей за отсутствие поддержки мобилизованных

Депутат Госдумы Нина Останина в своем telegram-канале резко раскритиковала властей Свердловской области за отсутствие поддержки мобилизованных и их семей, передает корреспондент Накануне.RU.

Она сообщила, что в Серове встретилась с женами мобилизованных. По словам Останиной, в городе, где проживают 100 тыс. человек, мобилизовано почти 200 парней.

"Честно скажу, встреча оставила тяжелые впечатления, хотя практически обо всех проблемах я уже в курсе... Поразил тот факт, что 25 сентября из Серова было направлено 90 мобилизованных ребят. К сожалению, кроме родственников и военкома, никто из представителей власти не пришел, чтобы пожелать бравым ребятам исполнить солдатский долг по защите Родины. 5 с лишним часов под дожем ждали отправки мобилизованных... Понимаю, что могут быть разные организационные накладки, но хотя бы человеческое тепло и участие городская власть могла проявить к этим людям? Заехала к военкому города Серов Эдуарду Геннадьевичу. Человек адекватный, но как и большинство военкомов – абсолютно не информированный! Вертикаль Минобороны РФ разрушена полностью! Говорю об этом без преувеличения и с полной ответственностью. Еще одна неприятность – собирали своих мужей и сыновей за счет семейного бюджета. Минимум, что потратили - 50 тысяч рублей. Спросила у военкома - почему? На что он ответил, что не обязывает этого делать, но ребята созваниваются с теми, кто уже на месте, и они говорят – берите всё с собой! Военком сам был удивлён... Но чему тут удивляться? Еще один неприятный факт, что ребят отправили на Донбасс буквально через три дня после мобилизации... А жены знают где они? Военком сам не в курсе, информации у него нет никакой! Госдума приняла закон, президент его подписал, чтобы все мобилизованные были освобождены от кредитов. Может где-то закон и действует, но не в городе Серове и не в Сбербанке. Кредит Греф заморозил, а процент по кредиту требует!" - возмутилась депутат.

Также парламентарий возмутилась, что из областного бюджета не выплатили ни рубля. Она также сообщила, что фракция КПРФ в заксобрании Свердловской области предлагала губернатору выплатить разовые 100 тыс. руб. Она также привела в пример женщину, которая сидит в декретном отпуске с ребенком. В семье работал муж, детского пособия они не получали, так как зарплата мужа превышала прожиточный минимум.

"Теперь мужа мобилизовали, выплат нет, предприятие не выплачивает денег, разовых выплат нет, муж ещё не отправлен на Донбасс, с 25 сентября находится в распределительном пункте в Елани, права на выплаты нет, что делать?! Конечно, в Госдуме я этот вопрос подниму. Ну и конечно многодетные семьи... Военком сказал честно – этого приказа у меня нет, но я о нем слышал. Он уже решает вопрос одного мобилизованного мужчины с тремя детьми. Будет добиваться его демобилизации. Искренне порадовалась, что приехала в город и смогла помочь хотя бы одному человеку и одной семье. Еще одна тема - дети-инвалиды. Постараюсь использовать свой статус председателя комитета Госдумы, чтобы убедить власть дать отсрочку отцам детей-инвалидов вне зависимости от количества таких детей в семье. Мне тяжело смотреть в глаза этим женщинам, тяжело общаться с ними... А генералам, закрывшимся от людей в кабинетах, видимо, хорошо. Может я преувеличиваю и напрасно в их адрес это говорю, но я очень хочу, чтобы отцы оставались со своими детьми-инвалидами. Их присутствие рядом играет огромную роль, как для детей, так и для супруги", - сообщила Останина.

О реакции губернатора Куйвашева на предложение коммунистов неизвестно. Накануне.RU уже рассказывало, что большинство регионов УрФО помогают мужчинам, мобилизованным по указу президента России. Закупаются спальные мешки, формируются индивидуальные аптечки, выдается сухой паек, мобилизованные и их семьи получат выплаты и льготы. Но есть и исключение – и это как раз Свердловская область.

Напомним, что Евгений Куйвашев так и не озвучил свою позицию по специальной операции России на Украине.