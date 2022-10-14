СК проверит уральскую школу, где ребенок разбил себе голову

Следственный комитет выясняет обстоятельства получения травмы подростком в школе на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, пострадал ученик второго класса одной из школ города Асбеста. Согласно полученным данным, инцидент произошел в школе, когда ребенок во время нахождения в группе продленного дня после посещения столовой поднимался по лестнице.

На ней мальчик упал и ударился головой, получив серьезную травму. Его доставили в больницу, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия. Они намерены опросить возможных очевидцев и представителей школы. Также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка.

Ранее сообщалось, что все случилось в стенах школы №16. Ребенок упал и разбил себе голову. Ему сделали операцию, но состояние пострадавшего остается тяжелым. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.