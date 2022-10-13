Прокуратура организовала проверку после травмирования второклассника в стенах школы Асбеста

Прокуратура Асбеста проверит инцидент с травмированием ученика 2-го класса в стенах школы №16. Ребенка пришлось госпитализировать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, по предварительным данным, инцидент произошел еще 11 октября. Мальчик находился в группе продленного дня, а после посещения столовой решил самостоятельно подняться в класс. На лестнице мальчик прыгал, поскользнулся и ударился головой, из-за чего произошло кровоизлияние в мозг и внутреннее кровотечение. При этом, по словам бабушки (опекуна ребенка), ее уведомили о состоянии внука только через час после случившегося.

Мальчика госпитализировали в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, где прооперировали. Сейчас состояние школьника остается тяжелым.

"Прокуратура выяснит, была ли своевременно оказана медицинская помощь учащемуся сотрудниками образовательного учреждения, насколько своевременно была оповещена законный представитель ребенка (его бабушка) о происшествии. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательном учреждении", - заявили в прокуратуре.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.