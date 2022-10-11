11 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Если человек по жизни черт..." Депутат рассказал о случаях дезертирства мобилизованных в Елани

В учебном центре Елани зафиксированы единичные случаи дезертирства. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который в городе уже не редкий гость.

"Случаются единичные, очень редкие случаи дезертирства, когда мобилизованный уходит на встречу с родственникам и потом исчезает. На это парни в палатке сказали в один голос: "Если человек черт по жизни, то он и тут черт". Согласен", - написал депутат.

По его словам, на полевые условия никто не жалуется, поскольку быт уже налажен, а должности распределены. С едой, по словам мобилизованных тоже все в порядке - подают куски мяса размером с кулак. Сейчас активно проходит обучение, в которое входят полевые стрельбы, метание гранат, маскировка, окапывание и тактика боя.

"Все с нетерпением ждут отправки в зону СВО. Некоторых, правда, расстроило, что не попадут на линию соприкосновения. Парни говорят: "скорее бы добить врага и накрыть столы под Киевом". Ключевая задача большинства мобилизованных будет заключаться в охране инфраструктурных объектов и блокпостов", - добавил Иванов.

Теги: Елань, дезертирство, мобилизация



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