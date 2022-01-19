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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Павел Шадрин (2021) | Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени продлили арест экс-следователя, обвиняемого в "пьяном" ДТП на Объездной

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени продлил заключение под стражу в отношении экс-следователя СКР Павла Шадрина, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Шадрин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Водитель находился в состоянии опьянения (п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ). Под стражей он пробудет до 23 апреля 2022 года.

Напомним, по предварительным данным, в 23.00 22 ноября автомобиль BMW сбил двух рабочих, которые, занимаясь дорожными работами, переходили проезжую часть в неположенном месте. Оба пострадавших погибли, им 61 год и 30-35 лет. 34-летний водитель BMW, предположительно, был пьян. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Теги: Объездная, рабочие, БМВ, гибель, СКР, Павел Шадрин, ДТП, уголовное дело



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